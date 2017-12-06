Путин предложил объявить 2018-й годом волонтерства

5 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).

5 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2018-й годом добровольца и волонтера.

"Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера", — заявил Путин в среду на вручении премии "Доброволец России".

Президент уточнил, что это станет признанием заслуг волонтеров перед людьми и оценкой их колоссального вклада в развитие России. "Это ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России", — отметил Путин.