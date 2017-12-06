МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Законодательство должно идти в ногу с развитием интернет-технологий, эти шаги нужно делать синхронно с развитием технических платформ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки "Технологические проекты Фонда развития интернет-инициатив" в ГД.

На открытии экспозиции также присутствовали и ряд депутатов Госдумы, в числе которых — вице-спикеры Петр Толстой и Сергей Неверов, глава комитета по информационной политике Леонид Левин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Среди проектов, представленных на выставке, — нейротренажер "Викиум", который позволяет человеку лучше понимать свое внутреннее состояние: что помогает сконцентрироваться, а что – привести себя в состояние покоя. Тренажеры помогают повысить личную активность и сохранять остроту мышления. Жириновский воспользовался возможностью и испытал тренажер на себе.

Также на выставке были представлены ингалятор и облачный сервис для лечения туберкулеза. Авторы проекта разработали новую технологию для получения аэрозольной формы лекарств, сервис с облачной платформой и приложениями для IOS и Android. Как пояснил один из авторов разработки, врачи смогут получать данные о факте приема лекарств пациентом в цифровом виде и корректировать лечение больных. Кроме того, мобильное приложение напоминает о времени приема препарата, показывает назначение врача, через него можно быстро связаться с доктором.

Депутатам Госдумы также был продемонстрирован робот-рекрутер Вера — искусственный интеллект для подбора персонала. Робот может проводить 10 тысяч интервью по телефону одновременно, задавая вопросы, которые необходимо уточнить у кандидата.

"Нам, конечно, нужно сейчас думать, чтобы законодательство шло в ногу с развитием технологий. У нас пока на сегодня этого нет. И нам важно так же, как в вопросах телемедицины, эти шаги делать синхронно с развитием технологических платформ, которые мы увидели", — сказала Володин на открытии выставки.

Он подчеркнул, что спектр применения разработок очень большой. "И важно создать условия для реализации проектов, и что самое главное,… чтобы эти технологии были использованы у нас в стране, а не вначале в других странах, а потом они приходят к нам… Важно, чтобы эти разработки здесь оставались", — отметил председатель Госдумы.

Володин напомнил, что Фонд развития интернет-инициатив был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина как крупнейший фонд стартапов в области интернет-технологий, цифровой экономики. "Наша задача сейчас — сделать все, чтобы как можно более активно развивались такие программы, платформы, и чтобы у нас таких фондов было больше", — добавил он.