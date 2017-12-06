В московском метро появится "Дальневосточный экспресс"

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. "Дальневосточный экспресс", каждый из вагонов которого будет посвящен определенному региону Дальнего Востока, запустят 10 декабря на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

"С 10 декабря на Таганско-Краснопресненской линии метро будет запущен дальневосточный экспресс – это специальный состав, который будет, по сути, "рассказывать" о Дальнем Востоке жителям столицы", — сообщил Крутиков журналистам, уточнив, что пуск приурочен к проведению "Дней Дальнего Востока в Москве".

"Экспресс будет специальным образом брендирован. Каждый вагон этого состава будет посвящен отдельному региону Дальнего Востока. И можно будет узнать, что этот регион из себя представляет с экономической точки зрения, с культурной точки зрения, получить информацию о "дальневосточном гектаре", о тех вакансиях, которые есть в рамках этого региона", — отметил замминистра.

"Дни Дальнего Востока в Москве" пройдут в столице России с 8 по 16 декабря. Запланировано проведение культурно-выставочных и деловых мероприятий.