Скворцова рассказала о росте средней зарплаты российских врачей за пять лет

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Средняя заработная плата врачей с 2012 года выросла почти на 50%, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"По данным Росстата, с 2012 года среднемесячная зарплата врачей, среднего и младшего персонала увеличилась, соответственно, более чем на 48%, 46% и 75%. На эффективный контракт переведено уже 2,3 млн работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, что составляет 85,5% от общей численности занятых в здравоохранении", — сказала Скворцова на правительственном часе в Государственной Думе РФ.

По ее словам, с учетом рекомендаций Минздрава, регионы продолжили работу по совершенствованию системы оплаты труда, ориентированную на увеличение доли выплат по окладам в структуре зарплаты до 55-60%. Количество регионов с долей окладов ниже 30% уменьшилось с 56 до 4.

"Я хотела бы назвать эти регионы: Мурманская область, Кемеровская, Тверская, Краснодарский край. В этих регионах от 22 до 27% оклад, что, естественно, приводит к дифференциации уровня заработных плат у отдельных работников отрасли. Но в целом снижение дифференциации зарплат у специалистов одного профиля и квалификации за последние 4 года превысило в 2 раза", — добавила министр.