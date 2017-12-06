РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В МГУ будут изучать историю российской внешней разведки с научных позиций

13:2606.12.2017
13090
© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР РФПисатель Александр Бондаренко на встрече со студентами и аспирантами МГУПисатель Александр Бондаренко на встрече со студентами и аспирантами МГУ
© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР РФ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Цикл творческих встреч, посвященных изучению истории российской внешней разведки с научной точки зрения, начался на историческом факультете Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Бывший британский шпион Джордж Блейк в Москве. 15 ноября 2006. Архивное фото
© AP Photo
"Спасти мир от войны": Джордж Блейк рассказал о задачах российской разведки
Инициатором этого цикла выступило пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации. Планируется, что перед слушателями будут выступать представили пресс-бюро СВР, ветераны разведки, а также авторы документальных произведений о выдающихся отечественных разведчиках.

Как сообщили РИА Новости организаторы цикла, его целью является научное изучение истории отечественной разведки в контексте развития отечественной истории. "Эта тема в силу понятных причин ранее не была предметом особого изучения историками. Но сейчас, когда становятся доступными ранее засекреченные архивные материалы, история разведки по праву становится новым научным направлением в истории XX века", — отметили на факультете.

Первая встреча, прошедшая на историческом факультете, была посвящена легендарному разведчику времен Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Виктору Лягину. Во встрече принял участие автор вышедшей в свет в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" книги о Лягине дважды лауреат премии СВР писатель Александр Бондаренко. В книге представлены не публиковавшиеся ранее материалы о подвиге этого антифашиста.

Ким Филби во время пресс-конференции в доме его родителей в Лондоне
© AP Photo
Невидимый фронт. Как советский разведчик Ким Филби предотвращал войны
Виктор Лягин перед Великой Отечественной войной работал по линии научно-технической разведки в Соединенных Штатах Америки. Лягин передавал в Москву информацию о том, как американские промышленники способствовали становлению гитлеровского рейха и укреплению германского вермахта.

В первые дни войны Лягин обратился с рапортом к руководству разведки с просьбой направить его в тыл врага, и в августе 1941 года он возглавил нелегальную резидентуру "Маршрутники" в оккупированном фашистами городе Николаеве.

Инженер по образованию, получивший прекрасную подготовку в ленинградском Политехническом университете, Лягин сумел сделать так, что гитлеровцам, вопреки их амбициозным планам, не удалось ни построить, ни отремонтировать ни одного корабля в Николаеве. Кроме того, в результате организованных "Маршрутниками" диверсий был выведен из строя аэродром, уничтожено несколько больших армейских складов.

Покупатель в книжном магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Москве вышла в свет книга о легендарном советском разведчике Лягине
В 1943 году из-за предательства Лягин был арестован гестапо, но на допросах под мучительными пытками не выдал участников группы и был расстрелян. За образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство Виктору Лягину в ноябре 1944 года посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Иосиф Джугашвили
Утраченную веру в высшее образование возвращаете!)
Моё уважение, снимаю шляпу перед инициаторами!) С удовольствием бы на пару лекций сходил.
13:41
06.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена