В МГУ будут изучать историю российской внешней разведки с научных позиций

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Цикл творческих встреч, посвященных изучению истории российской внешней разведки с научной точки зрения, начался на историческом факультете Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Инициатором этого цикла выступило пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации. Планируется, что перед слушателями будут выступать представили пресс-бюро СВР, ветераны разведки, а также авторы документальных произведений о выдающихся отечественных разведчиках.

Как сообщили РИА Новости организаторы цикла, его целью является научное изучение истории отечественной разведки в контексте развития отечественной истории. "Эта тема в силу понятных причин ранее не была предметом особого изучения историками. Но сейчас, когда становятся доступными ранее засекреченные архивные материалы, история разведки по праву становится новым научным направлением в истории XX века", — отметили на факультете.

Первая встреча, прошедшая на историческом факультете, была посвящена легендарному разведчику времен Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Виктору Лягину. Во встрече принял участие автор вышедшей в свет в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" книги о Лягине дважды лауреат премии СВР писатель Александр Бондаренко. В книге представлены не публиковавшиеся ранее материалы о подвиге этого антифашиста.

Виктор Лягин перед Великой Отечественной войной работал по линии научно-технической разведки в Соединенных Штатах Америки. Лягин передавал в Москву информацию о том, как американские промышленники способствовали становлению гитлеровского рейха и укреплению германского вермахта.

В первые дни войны Лягин обратился с рапортом к руководству разведки с просьбой направить его в тыл врага, и в августе 1941 года он возглавил нелегальную резидентуру "Маршрутники" в оккупированном фашистами городе Николаеве.

Инженер по образованию, получивший прекрасную подготовку в ленинградском Политехническом университете, Лягин сумел сделать так, что гитлеровцам, вопреки их амбициозным планам, не удалось ни построить, ни отремонтировать ни одного корабля в Николаеве. Кроме того, в результате организованных "Маршрутниками" диверсий был выведен из строя аэродром, уничтожено несколько больших армейских складов.

В 1943 году из-за предательства Лягин был арестован гестапо, но на допросах под мучительными пытками не выдал участников группы и был расстрелян. За образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство Виктору Лягину в ноябре 1944 года посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.