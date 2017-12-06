Из-за сбоя GPS москвичей "телепортировало" по всему городу

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Москве во вторник произошел массовый сбой системы глобального позиционирования GPS, пользователи в соцсетях сообщали о неверном определении их местоположения геолокационными сервисами.

Так, некоторые писали, что GPS определял, что они находятся в Шереметьево, хотя они были в городе. Одна пользовательница пожаловалась, что два популярных сервиса "отправили" ее в Химки, в то время как она шла по Кутузовскому проспекту.

В пресс-службе "Яндекса", который владеет сервисами "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор", РИА Новости рассказали, что, как правило, ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие проблемы затрагивают все устройства, использующие геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов.

"С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов. Геоинформационные приложения, включая сервисы "Яндекса", получают уже готовую ошибочную координату от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую", — пояснили в компании.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2016 года "Яндекс.Навигатор" научился предупреждать о "телепортациях". Приложение теперь распознает резкие скачки сигнала GPS на большие расстояния и оставляет координату пользователя в текущей точке маршрута. При этом построенный маршрут и карта с ориентирами остаются на экране, а навигатор предупреждает одной из фраз в случайном порядке: "зона помех, возможны ошибки GPS", "защита от телепортации включена" или "GPS нет, но вы держитесь".