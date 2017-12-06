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Общество

Из-за сбоя GPS москвичей "телепортировало" по всему городу

13:0206.12.2017
(обновлено: 14:17 06.12.2017)
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© РИА НовостиНавигатор. Архивное фотоНавигатор. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Москве во вторник произошел массовый сбой системы глобального позиционирования GPS, пользователи в соцсетях сообщали о неверном определении их местоположения геолокационными сервисами.

Спутник на Земной орбите
© Fotolia / Andrey Armyagov
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Так, некоторые писали, что GPS определял, что они находятся в Шереметьево, хотя они были в городе. Одна пользовательница пожаловалась, что два популярных сервиса "отправили" ее в Химки, в то время как она шла по Кутузовскому проспекту.

В пресс-службе "Яндекса", который владеет сервисами "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор", РИА Новости рассказали, что, как правило, ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие проблемы затрагивают все устройства, использующие геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов.

"С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов. Геоинформационные приложения, включая сервисы "Яндекса", получают уже готовую ошибочную координату от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую", — пояснили в компании.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
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В пресс-службе напомнили, что в декабре 2016 года "Яндекс.Навигатор" научился предупреждать о "телепортациях". Приложение теперь распознает резкие скачки сигнала GPS на большие расстояния и оставляет координату пользователя в текущей точке маршрута. При этом построенный маршрут и карта с ориентирами остаются на экране, а навигатор предупреждает одной из фраз в случайном порядке: "зона помех, возможны ошибки GPS", "защита от телепортации включена" или "GPS нет, но вы держитесь".

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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a-20005
Несчастные москвичи жалуются
14:04
06.12.2017
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bamb
То есть Глонас - рулит?!
13:49
06.12.2017
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николай богомолов
пробуют свою сеть в качестве оружия? ну и кто был против ГЛОНАСС?
13:48
06.12.2017
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philimon61
Сбой или за океаном развлекались ?
13:27
06.12.2017
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Юрий Владимирович
philimon61, - это не за океаном... это наши вышли на более мощный уровень... Защита от вооружений, использующих GPS...
13:49
06.12.2017
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