Из-за сбоя GPS москвичей "телепортировало" по всему городу

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Москве во вторник произошел массовый сбой системы глобального позиционирования GPS, пользователи в соцсетях сообщали о неверном определении их местоположения геолокационными сервисами.
В пресс-службе "Яндекса", который владеет сервисами "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор", РИА Новости рассказали, что, как правило, ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие проблемы затрагивают все устройства, использующие геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов.
"С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов. Геоинформационные приложения, включая сервисы "Яндекса", получают уже готовую ошибочную координату от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую", — пояснили в компании.