"Другой мир". Иностранцев поразили читающие в метро москвичи

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Фото читающих книги пассажиров московского метрополитена приобрело неожиданную популярность в Facebook. За неделю публикация набрала более 22 тысяч репостов и несколько сотен комментариев пользователей со всего мира.
На прошлой неделе специалист по коммуникациям Оксана Королева опубликовала фото из вагона метро на Таганско-Краснопресненской линии. В кадр попали сразу несколько человек с бумажными книгами и газетами.
По словам Королевой, интернет в вагоне работал, а это значит, что люди читали книги по собственному желанию.
Иностранцы в комментариях выразили восхищение читающими москвичами.
"Я мечтаю увидеть подобное в Алжире", — написал Рашид Бузиди.
"Можете ли вы себе такое представить?" — спросила Аманда Диас.
"Другой мир!" — прокомментировала Антонелла Костантино.
"Цивилизация все еще существует", — написал Александре Труве.
В то же время многие россияне в комментариях отметили, что подобная картина в наше время все же редкость. Также многие усомнились в том, что фото было сделано утром на загруженной Таганско-Краснопресненской линии, так как в вагоне было слишком свободно.