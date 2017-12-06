"Другой мир". Иностранцев поразили читающие в метро москвичи

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Фото читающих книги пассажиров московского метрополитена приобрело неожиданную популярность в Facebook. За неделю публикация набрала более 22 тысяч репостов и несколько сотен комментариев пользователей со всего мира.

На прошлой неделе специалист по коммуникациям Оксана Королева опубликовала фото из вагона метро на Таганско-Краснопресненской линии. В кадр попали сразу несколько человек с бумажными книгами и газетами.

По словам Королевой, интернет в вагоне работал, а это значит, что люди читали книги по собственному желанию.

Иностранцы в комментариях выразили восхищение читающими москвичами.

"Я мечтаю увидеть подобное в Алжире", — написал Рашид Бузиди.

"Это метро в России, оцените разницу", — отметила Монсеррат Лафуенте.

"Можете ли вы себе такое представить?" — спросила Аманда Диас.

"Другой мир!" — прокомментировала Антонелла Костантино.

"Цивилизация все еще существует", — написал Александре Труве.

В то же время многие россияне в комментариях отметили, что подобная картина в наше время все же редкость. Также многие усомнились в том, что фото было сделано утром на загруженной Таганско-Краснопресненской линии, так как в вагоне было слишком свободно.