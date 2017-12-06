Роман Терюшков: решение МОК свидетельствует об упадке олимпийского движения

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от Игр в Южной Корее является демонстрацией упадка олимпийского движения, заявил глава Минспорта Московской области Роман Терюшков.

Исполком МОК во вторник, 5 декабря, постановил отстранить национальную сборную РФ от участия в Олимпийских играх в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. На соревнования могут быть допущены спортсмены, не замешанные в допинговом скандале, их команда будет называться "олимпийские атлеты России". Она будет выступать под олимпийским флагом, без гимна и атрибутики национальной сборной. На церемонии награждения будет играть не гимн России, а официальный Олимпийский гимн.

"Сегодня мы видим, как в историю олимпийского движения вписан новый эпизод. К сожалению, это демонстрация регресса, упадка самой системы, которая призвана развивать спортивное движение и объединять страны, народы, олимпийское сообщество. Сегодня мы говорим не просто о намеренном устранении одного из потенциальных фаворитов на любых Играх, мы говорим об адресной атаке на страну в целом, российские ценности и национальную гордость", — приводится в с сообщении подмосковного Минспорта слова Терюшкова.

Министр также отметил, что каждый пункт решения МОК в отношении России выглядит как намеренное применение запрещенных болевых приемов, "причем с личным удовольствием от своей безнаказанности".

Министр считает, что в этой ситуации необходимо волевое вмешательство, направленное на изменение системы.

"Возможно, приходит время рассмотрения альтернативных вариантов координации олимпийского движения, так как МОК сегодня не способен стоять на защите самой идеи Олимпиады", — заявил Терюшков.

Ранее по итогам работы комиссии Международного олимпийского комитета, Российская сборная лишилась 11 наград Олимпиады Сочи-2014 и потеряла первое место в общекомандном зачете.