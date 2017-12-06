Роман Терюшков: решение МОК свидетельствует об упадке олимпийского движения

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от Игр в Южной Корее является демонстрацией упадка олимпийского движения, заявил глава Минспорта Московской области Роман Терюшков.
"Сегодня мы видим, как в историю олимпийского движения вписан новый эпизод. К сожалению, это демонстрация регресса, упадка самой системы, которая призвана развивать спортивное движение и объединять страны, народы, олимпийское сообщество. Сегодня мы говорим не просто о намеренном устранении одного из потенциальных фаворитов на любых Играх, мы говорим об адресной атаке на страну в целом, российские ценности и национальную гордость", — приводится в с сообщении подмосковного Минспорта слова Терюшкова.
Министр считает, что в этой ситуации необходимо волевое вмешательство, направленное на изменение системы.
"Возможно, приходит время рассмотрения альтернативных вариантов координации олимпийского движения, так как МОК сегодня не способен стоять на защите самой идеи Олимпиады", — заявил Терюшков.
Ранее по итогам работы комиссии Международного олимпийского комитета, Российская сборная лишилась 11 наград Олимпиады Сочи-2014 и потеряла первое место в общекомандном зачете.