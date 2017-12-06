В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продажу алкогольной продукции в Москве ограничат в местах массового скопления людей в период новогодних праздников, сообщил РИА Новости глава департамента региональной безопасности города Владимир Черников в среду.

"В местах массового скопления людей традиционно мы ограничиваем продажу алкогольной продукции. Мы предполагаем, людей будет много на улицах и площадях", — сказал он.

В прошлом году в городе в новогоднюю ночь и на протяжении всех рождественских каникул продажа алкоголя также была ограничена: запрет на торговлю был введен в местах проведения массовых мероприятий.