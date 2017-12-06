Опрос показал, любят ли россияне читать

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Большинство россиян (60%) любят читать, о своей нелюбви к чтению заявили 37% респондентов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 55% россиян назвали точное число книг, прочитанных за последние три месяца, что на 10% больше, чем в 2014 году. В среднем они прочитали чуть больше шести книг за три месяца. При этом 42% респондентов признались, что не читали книги за указанный срок.

Равное число респондентов (по 35%) указали, что берут книги, которые хотят прочитать, в домашней библиотеке либо скачивают из интернета, в том числе за плату. По 24% опрошенных покупают интересные им книги или берут их у знакомых. Только 13% респондентов берут книги в библиотеке.

"У россиян усиливается тяга к чтению книг, и причин тому может быть несколько. Возможно, СМИ и кино не в состоянии удовлетворить растущий интерес к истории России… или же граждане обращаются к книгам, постепенно отстраняясь от телевизора, в котором в последнее время все больше негатива и насилия", — прокомментировал данные опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

По его словам, можно предположить, что рынок электронных книг и дальше будет развиваться, однако бумажные книги сохранят свою притягательность для определенной категории читателей.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-21 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 2009-2014 годах проводились квартирные опросы.