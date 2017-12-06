Журналистам СМИ-иноагентов закрыли вход в Госдуму

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Госдума запретила вход в нижнюю палату журналистам американским СМИ, которых Минюст признал иностранными агентами.

Проект постановления подготовил комитет по контролю и регламенту.

"Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации", — говорится в документе.

Отмечается также, что депутаты, "защищая демократические ценности", принимают симметричные меры в ответ на лишение ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США. Кроме того, Госдума предлагает заксобраниям регионов сделать аналогичные шаги.

Накануне Совет Федерации ввел запрет на посещение палаты журналистами СМИ-иноагентов.

Минюст включил в список иноагентов девять СМИ: "Голос Америки", "Радио "Свобода", телеканал Настоящее Время, "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирскую службу "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Закон о СМИ-иноагентах президент подписал 25 ноября. Документ стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США. Так, Вашингтон потребовал, чтобы телеканал RT America и партнерская компания Sputnik — Reston Translator — зарегистрировались в качестве иностранных агентов. Из-за нового статуса журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе.

Что предполагает закон Иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

Решение о признании СМИ иноагентом либо исключении из реестра принимает Министерство юстиции.

СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать материалы и предоставлять отчеты.

СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.

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