Киргизский омбудсмен согласился помочь в возвращении россиянки из Ирака

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин попросил у своего коллеги из Киргизии помощи в возвращении в Россию Марины Коноваловой и ее детей из женской тюрьмы Багдада, поскольку муж Марины является гражданином Киргизии. Об этом РИА Новости сообщил сам омбудсмен.

Ранее РИА Новости опубликовало поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченских властей в лагере Мосула на севере Ирака и помещенных в женскую тюрьму Багдада. Среди них жительница города Любима Марина Алексеевна Коновалова 1986 года рождения и ее пятеро детей — три мальчика и две девочки.

Аппарат ярославского омбудсмена подтвердил РИА Новости, что Коновалова зарегистрирована в Любиме. По данным районных властей, у нее три ребенка (о рождении еще двух она не заявляла), два года назад она вышла замуж за гражданина Киргизии и покинула область. Государство до сих пор перечисляет Коноваловой пособие на детей.

Бабуркин рассказал, что подключился к решению вопроса о возвращении женщины и ее детей. "Я выхожу на государственные органы, которые занимаются этими вопросами в рамках своей компетенции, в частности на министерство иностранных дел, которое как раз решает вопросы защиты граждан за рубежом", — сказал собеседник.

Он добавил, что уведомил о сложившейся ситуации федерального омбудсмена и занимается сбором информации о семье.

"Я вышел на своего коллегу в Киргизской республике, чтобы и по этому каналу получить информацию по этой женщине. Как следует из полученной мной информации, ее муж является гражданином Киргизской республики. Я думаю, это дополнительный канал информации, которая помогла бы в разрешении этого дела", — сообщил Бабуркин.

Омбудсмен рассказал, что он и сотрудники его аппарата очень озабочены судьбой женщины и ее детей, но действовать нужно в рамках закона. "Я стараюсь включить все механизмы, которые действуют на общенациональном уровне", — сказал он.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

*Террористическая организация, запрещенная в России.