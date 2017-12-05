В Подмосковье к ЧМ-2018 откроется 14 новых пешеходных зон

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В Московской области к ЧМ-2018 будут введены 14 новых пешеходных зон, сообщила журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"К чемпионату мира по футболу в 2018 году в области будут введены 14 новых пешеходных зон с велосипедными дорожками", — сказала она на пресс-конференции, приуроченной к вручению Московской области награды "Лидер развития событийного туризма России 2017 года" за победу в одноименном рейтинге, результаты которого огласили во вторник.

По словам Косаревой, область также решила уделять первостепенное внимание развитию гостиничного дела. Для этого внедрено ряд льгот для инвесторов, которые вкладывают средства в гостиничную инфраструктуру. Так, отметила министр, в области значительно снижен (по сравнению с другими регионами) порог входа в этот бизнес: гостиницей, которая может получить помощь считается и небольшой отель, например, в 20 номеров и стоимостью строительства от 50 миллионов рублей. Отельерам, среди прочего, предусмотрена компенсация затрат на подводку коммуникаций к гостинице, а также такая поддержка как установка дополнительных дорожных указателей к отелю.

"На этот год на цели поддержки развития гостиниц выделено 150 миллионов рублей, они все будут использованы полностью до конца года. И мы уже сейчас видим растущий интерес к этому бизнесу, судя по количеству поступивших заявок, готовим предложение об увеличении объема поддержки", — сказала Косарева.

Она напомнила, что область ежегодно посещает не менее 12 миллионов туристов, а доходы региона от налогов с гостиниц по прошлому году составили около четырех миллиардов рублей.