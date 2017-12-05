Минздрав не исключил вероятность возвращения в аэропорты курительных комнат

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минздрав решил более внимательно изучить законопроект, предлагающий вернуть в российские аэропорты зоны для курения, сообщил депутат Госдумы "Единой России", автор законопроекта Сергей Боярский.

Ранее Боярский внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть в российских аэропортах зоны для курения, фракция "Единая Россия" заявила, что поддерживает данную инициативу, отмечая, что такой шаг защит здоровье некурящих граждан.

"Категорического отказа поддержать мою инициативу от министра здравоохранения я не услышал. Вероника Игоревна Скворцова пообещала внимательно изучить доводы, приведённые в законопроекте, поэтому надеюсь, что мы найдём точки соприкосновения", — заявил Боярский РИА Новости по итогам встречи внутрифракционной группы ЕР со Скворцовой.

Депутат уточнил, что поддерживает антитабачную политику Минздрава, однако здоровье некурящих граждан в этом вопросе важнее.

"Убеждён, что возврат курительных кабин в стерильные зоны аэропортов станет шагом вперёд в деле обеспечения защиты окружающих от вдыхания вторичного табачного дыма", — заключил он.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.