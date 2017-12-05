Глава ГИБДД требует, чтобы инспекторы благодарили водителей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сотрудникам ГАИ нужно благодарить водителей за то, что они тратят свое время на остановку и проверку транспортного средства, заявил на встрече с членами фракции ЛДПР в Госдуме глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

"Мы личному составу объясняем, что каждая остановка транспортного средства — это отнимание времени у гражданина, который едет из точки "А" в точку "Б". Конечно же, должна быть оперативность в проверке, и конечно, надо благодарить участника дорожного движения, который содействовал ГАИ, предоставил свое время для того, чтобы мы проверили и отпустили его", — сказал Черников.

Ранее был принят новый административный регламент ГИБДД, начавший действовать 20 октября, который вызвал волну обсуждений. Документ меняет процедуру проверки документов на дорогах. В частности, отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Также для противодействия коррупционной составляющей в административном регламенте закреплена норма, согласно которой сотрудники ГАИ должны все действия "по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов", которыми оборудованы все патрульные автомобили.