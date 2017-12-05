Путин подписал закон об увеличении штрафа за проведение нелегальных лотерей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за проведение лотереи без разрешения правительства РФ, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

За проведение лотереи без разрешения правительства, либо без заключения договора с оператором лотереи на распространение лотерейных билетов, лотерейных квитанций, либо на прием лотерейных ставок среди участников лотереи, либо после истечения установленного срока проведения лотереи предусмотрены штрафы для граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 250 тысяч до 350 тысяч рублей.

Кроме того, предусматривается конфискация орудий совершения правонарушения, включая лотерейное оборудование и лотерейные терминалы.

Сейчас за проведение лотереи без решения правительства РФ о ее проведении граждан штрафуют на 2-2,5 тысячи рублей, должностные лица – на 8-20 тысяч рублей, юрлица – на 200-300 тысяч рублей.