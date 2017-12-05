В Тамбове открылся Центр единоборств стоимостью около 2,5 млрд рублей

ТАМБОВ, 5 дек — РИА Новости. Спортивно-зрелищный комплекс "Центр единоборств", состоящий из дворца спорта, крытого футбольного манежа и гостиничного блока, открылся в Тамбове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В Центре оборудован универсальный спортивный зал с трибунами на 820 мест, спортзалы для борьбы и бокса, несколько тренажерных залов и залов для занятий физической культурой. Рядом с ними расположились плавательный бассейн, пресс-центр, конференц-зал, административно-бытовые помещения, современный медицинский центр. В структуру современного комплекса входит также крытый футбольный манеж с полноразмерным футбольным полем (102х64 метров) с искусственным покрытием и трибунами на 1,5 тысячи мест.

"Центр был построен в рамках реализации президентской инициативы о подготовке резерва для сборных команд по боевым видам спорта. Его начали возводить в 2014 году. Общая стоимость строительства комплекса составляет около 2,5 миллиарда рублей. Из них чуть больше 1 миллиарда рублей выделено из федерального бюджета в рамках реализации ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 —2020 годы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для удешевления процесса и снижения нагрузки на федеральный и областной бюджеты региональные власти привлекли частного инвестора для строительства спортивной гостиницы, входящей в состав комплекса. Ее стоимость составит более 590 миллионов рублей, а рассчитана она на 286 мест.

"Центр единоборств — настоящий подарок для тамбовчан. Его по праву можно считать уникальным, поскольку он спроектирован не только с учетом самых строгих требований федераций по различным видам спорта, но и пожеланий тренеров-преподавателей и спортсменов", — приводит пресс-служба слова глава администрации Тамбовской области Александра Никитина, который перерезал красную ленточку на открытии комплекса вместе с воспитанниками детских спортивных школ..

Губернатор подчеркнул, что инфраструктура Центра позволит принимать крупнейшие соревнования, в том числе, международного уровня, по футболу, боксу, дзюдо, греко-римской борьбе, самбо и другим спортивным дисциплинам.

В пресс-службе добавили, что спортивный комплекс станет домашней ареной профессиональной баскетбольной команды "Тамбов", примет волейбольные турниры различного уровня, а манеж распахнет двери для тамбовских футболистов, будет служить тренировочной базой команд "Академии футбола".

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