Путин приостановил действие закона о базовой стоимости соцнабора

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия закона о базовой стоимости необходимого соцнабора, направленный на обеспечение сбалансированности федерального бюджета, до 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В связи с отсутствием законодательной области применения долгового рубля действие федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" ежегодно приостанавливалось с 2003 года.

Согласно ранее действующему закону, "долговая стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости такого набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств РФ".

Однако федеральные законы, предусматривающие перевод гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства и порядок их обслуживания, не приняты.

Законом также обеспечиваются правовые основы для отсрочки выполнения обязательств государства по восстановлению сбережений граждан РФ, помещенных на вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года в целях создания условий для исполнения расходных обязательств Российской Федерации, принимаемых к исполнению федеральным бюджетом на 2017-2019 годы.