Путин подписал закон о блокировке звонков "телефонных террористов"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет блокировать звонки "телефонных террористов" по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора, а также предусматривает обязанность оператора связи передавать в неизменном виде номер абонента, инициирующего отправку sms-сообщения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, передающий короткое текстовое сообщение оператор связи обязан передавать в сеть другого оператора в неизменном виде номер, выделенный абоненту, инициировавшему отправку данного сообщения, в соответствии с условиями договора об оказании услуг связи.

В пояснительной записке отмечалось, что сейчас короткие текстовые сообщения могут рассылаться с использованием абонентских номеров из ресурса нумерации, не выделенных инициатору такой рассылки оператором связи, а происходящая в этом случае подмена номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых распространяются такие сообщения.

Ко второму чтению в проект закона был внесен ряд поправок, направленных на борьбу с "телефонным терроризмом".

Поправки обязывают оператора связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или предписания Роскомнадзора при возникновении необходимости предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей и средств связи.

Подобный запрос от правоохранительных органов или Роскомнадзора также может быть направлен по результатам контрольных мероприятий в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.

Авторами этой поправки выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Кроме того, законопроект предполагает, что у оператора связи возникнет обязанность передавать в неизменном виде номер, с которого не только посылаются sms-сообщения, но и осуществляются голосовые звонки.

Левин ранее подчеркивал, что разработанные изменения не затрагивают оказание услуг абоненту, например, услугу антиопределитель номера, а предназначены исключительно для облегчения расследований преступлений, совершаемых с применением телефонной связи.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.