Путин подписал закон о блокировке звонков "телефонных террористов"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет блокировать звонки "телефонных террористов" по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора, а также предусматривает обязанность оператора связи передавать в неизменном виде номер абонента, инициирующего отправку sms-сообщения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В пояснительной записке отмечалось, что сейчас короткие текстовые сообщения могут рассылаться с использованием абонентских номеров из ресурса нумерации, не выделенных инициатору такой рассылки оператором связи, а происходящая в этом случае подмена номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых распространяются такие сообщения.
Ко второму чтению в проект закона был внесен ряд поправок, направленных на борьбу с "телефонным терроризмом".
Поправки обязывают оператора связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или предписания Роскомнадзора при возникновении необходимости предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей и средств связи.
Авторами этой поправки выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Кроме того, законопроект предполагает, что у оператора связи возникнет обязанность передавать в неизменном виде номер, с которого не только посылаются sms-сообщения, но и осуществляются голосовые звонки.
Левин ранее подчеркивал, что разработанные изменения не затрагивают оказание услуг абоненту, например, услугу антиопределитель номера, а предназначены исключительно для облегчения расследований преступлений, совершаемых с применением телефонной связи.