КС разрешил продлевать срок льготного периода оплаты штрафов ГИБДД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Конституционный суд (КС) РФ во вторник опубликовал постановление, в соответствии с которым автовладельцы получили право на оплату штрафов за нарушение ПДД с 50% скидкой, в том числе в случае пропуска льготного срока из-за несвоевременной доставки копии постановления о назначении административного наказания.

КС признал несоответствующей Конституции РФ часть 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С жалобой в КС обратился автовладелец Юрий Рейнхиммель, который получил штраф за превышение скорости по истечении 20-дневного срока, в течение которого, в соответствии с оспоренной нормой, его можно оплатить с 50-процентной скидкой. Однако Центр видеофиксации ГИБДД по Московской области отказался восстанавливать льготный срок для оплаты штрафа, а Можайский городской суд вернул ему жалобу без рассмотрения. Заявитель счел такой подход нарушающим его право на судебную защиту и обратился в КС.

"Отсутствие возможности восстановления срока… для уплаты наложенного административного штрафа в размере половины от назначенной суммы, в случае пропуска этого срока из-за несвоевременной доставки копии постановления о назначении административного наказания, направленной… должностным лицом, не согласуется с конституционными принципами юридического равенства и справедливости", — говорится в постановлении.

КС предписал внести соответствующие изменения в законодательство. Кроме того, КС обязал суды руководствоваться Конституцией и не уклоняться от рассмотрения исков автовладельцев. Дело Рейнхиммеля подлежит пересмотру.

В своем решении КС напомнил, что всем совершившим административное правонарушение при привлечении к ответственности гарантируется равенство перед законом. На деле же получается, что для лиц, чьи административные дела рассматриваются в обычном порядке, то есть с составлением протокола, "по сути исключается вероятность несвоевременного ознакомления" с постановлением о наложении штрафа, и они без затруднений могут пользоваться правом на его оплату со скидкой.

Те же, кто получают постановление по почте по истечении 20-дневного льготного срока для его оплаты, фактически лишены такой возможности. Тем самым, в нарушение конституционных принципов равенства и справедливости, создаются предпосылки для дискриминационного правоприменения, отметил КС.