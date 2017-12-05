В ФАС рассказали о готовности операторов связи отменить роуминг

Мужчина говорит по телефону на улице Москвы. Архивное фото

Мужчина говорит по телефону на улице Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по-прежнему считает, что операторы связи готовы в срок исполнить предписание службы по отмене внутрисетевого роуминга, разница в ценах на связь в России должна быть отменена до конца 2017 года, сообщил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Ранее ФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге. А в августе служба предписала операторам "четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену.

"Компании готовы исполнить наше предупреждение. Они "на марше". Смогут или нет, зависит от них", — сказал замглавы ФАС.

Отвечая на вопрос, когда в случае успешного выполнения предписания он видит возможность реальной отмены внутрисетевого роуминга в России, Голомолзин сказал: "Конец года".

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что Минкомсвязь и ФАС рассчитывают к концу года выработать решения, которые позволят уже в начале 2018 года убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов операторов.