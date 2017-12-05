В ФАС рассказали о готовности операторов связи отменить роуминг

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по-прежнему считает, что операторы связи готовы в срок исполнить предписание службы по отмене внутрисетевого роуминга, разница в ценах на связь в России должна быть отменена до конца 2017 года, сообщил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Компании готовы исполнить наше предупреждение. Они "на марше". Смогут или нет, зависит от них", — сказал замглавы ФАС.
Отвечая на вопрос, когда в случае успешного выполнения предписания он видит возможность реальной отмены внутрисетевого роуминга в России, Голомолзин сказал: "Конец года".
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что Минкомсвязь и ФАС рассчитывают к концу года выработать решения, которые позволят уже в начале 2018 года убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов операторов.