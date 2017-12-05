В Госдуму внесут законопроект о контроле контента гостелеканалов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первый зампред думского комитета по культуре режиссер Владимир Бортко (КПРФ) планирует внести в Госдуму законопроект о контроле контента государственных телеканалов, который, по задумке депутата, будет осуществляться парламентом совместно с компетентными госорганами.

Как рассказал парламентарий в ходе заседания комитета, в настоящее время никто не контролирует, что именно транслируют государственные каналы. По его мнению, такой подход недопустим, "так как телевидение имеет мощнейшее влияние на население".

"Во всех цивилизованных странах существуют государственные организации, которое отслеживают это дело (контент государственных телеканалов) с участием парламента, где представлены все существующие фракции… О чем я и представлю свой законопроект через неделю, предлагаю комитету поддержать, мы должны влиять", — заявил Бортко.

По его словам, необходимо, чтобы Госдума, Совет Федерации и компетентные госорганы могли оказывать влияние на программу государственных телеканалов.