В онкоцентре Блохина не знают о возбуждении дела против руководства

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Онкологический центр им. Н. Н. Блохина не располагает информацией о возбуждении уголовного дела в отношении его руководства, заявили РИА Новости в учреждении.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранители возбудили дело против руководителей онкоцентра имени Блохина, которые якобы оказывали пациентам высокотехнологическую помощь за деньги, тогда как процедуры были включены в программу обязательное медицинского страхования.

"Пятого декабря 2017 года в СМИ была распространена информация о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России по результатам проверки Генеральной прокуратуры РФ от 2016 года. Онкологический центр не располагает информацией о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Центра", — заявили в учреждении.