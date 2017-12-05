Подмосковье внедряет новую систему онлайн тестирования школьников

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новая система онлайн тестирования и анкетирования школьников, которая поможет детям самостоятельно оценить, насколько они сильны в том или ином предмете и сосредоточить силы для успешной сдачи ЕГЭ, будет внедрена в Подмосковье с середины декабря, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования Московской области.

C 15 декабря система будет доступна во всех школах Подмосковья, сказал собеседник агентства.

Презентация новой системы, которая разработана в рамках приоритетного проекта правительства Московской области "Качество образования", состоялась в Королеве. Она прошла в форме инструктивного семинара и тестового онлайн-тестирования и анкетирования на портале одной из школ города.

На презентации отмечалось, что школьники могут пройти тестирование многократно, бесплатно и абсолютно независимо, а также в любое удобное для них время. Для родителей предусмотрена возможность оценить уровень преподаваемых предметов и качество образования в специальном личном кабинете. Тестирование и анкетирование можно проходить с любого гаджета, имеющего выход в интернет.

"Одно из основных особенностей системы — наличие портфолио личных достижений ученика. Оно находится в личном кабинете ученика на школьном портале и представляет собой электронный банк всех его достижений, в том числе победы в олимпиадах, спортивных соревнованиях, сертификаты за добровольческие проекты", — сообщается на сайте министерства образования Московской области.