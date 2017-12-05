Путин: центры реабилитации инвалидов нужно делать доступнее и ближе к людям

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с инвалидами в Российской государственной специализированной академии искусств. 5 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с инвалидами в Российской государственной специализированной академии искусств. 5 декабря 2017

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Центры реабилитации инвалидов нужно делать доступнее и ближе к людям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно центры реабилитации приближать к людям. Чем ближе, тем лучше. Это должно быть доступно для людей", — сказал Путин на встрече с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ в Российской государственной специализированной академии искусств.

"Прежде всего, правительство и региональные власти должны думать, как к людям подвинуть эту систему поддержки", — отметил глава государства.

Он добавил, что считает целесообразной идею создания федерального методического центра комплексной реабилитации инвалидов.