Минтранс опубликовал список запрещенных к провозу через мост в Крым вещей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минтранс России запретил провозить через мост в Крым оружие, в том числе травматическое, взрывчатку и даже пневматику с дульной энергией выше 3 Дж, следует из приказа, подписанного министром Максимом Соколовым.

Под "запрет или ограничение" попало боевое, гражданское и служебное оружие, перцовые баллончики, а также спортивные и охотничьи стволы, ножи (признанные холодным оружием) кастеты и тому подобное, взрывчатка и бомбы, источники радиоактивного излучения, опасные химические агенты и ряд опасных бактерий и вирусов (например, Эболы).

Кроме того, запрещен провоз патронов к указанным видам оружия и муляжи, "способные применяться при АНВ (актах незаконного вмешательства)", отмечается в документе, опубликованном во вторник на портале правовой информации.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Строители уже соорудили все 288 опоры автодорожной части моста и почти полностью создали его мостовое полотно, которое должно сомкнуться к концу декабря этого года.

Как заявили накануне в генеральном подрядчике строительства, компании "Стройгазмонтаж", все работы как по автодорожной, так и по железнодорожной части моста идут с опережением. Открыть автомобильное движение планируется в декабре 2018 года.

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