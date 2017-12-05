Президент РФ Владимир Путин во время встречи с инвалидами в Российской государственной специализированной академии искусств. 5 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с инвалидами в Российской государственной специализированной академии искусств. 5 декабря 2017

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение в 2018 году закупать часть необходимых средств для реабилитации инвалидов у единого российского поставщика.

В ходе встречи Путина с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ в Российской государственной специализированной академии искусств председатель "Всероссийского общества инвалидов" Михаил Терентьев выступил с предложением разрешить приобретать 30% из общего необходимого числа средств реабилитации инвалидов у единого российского производителя. Он рассказал, что эта мера действовала на протяжении пяти лет, и предложил вновь ввести ее в следующем году сроком на год.

"Я согласен с Михаилом Борисовичем (Терентьевым). Нужно поддержать национального производителя", — сказал Путин.

"Я готов это сделать, давайте сделаем это", — отметил президент.

Он также рассказал, что введение электронного сертификата, позволит инвалидам самим выбирать на рынке изделия у добросовестного производителя.

Путин заявил, что повсеместное внедрение электронного сертификата решит сразу много вопросов. "Это даст возможность человеку самому определять, что и как покупать. Конкуренция будет совсем другая. Меньше будет бюрократических процедур", — сказал Путин.

Он рассказал, что в некоторых регионах РФ такие сертификаты уже вводятся, в частности в Перми.