МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение в 2018 году закупать часть необходимых средств для реабилитации инвалидов у единого российского поставщика.
"Я согласен с Михаилом Борисовичем (Терентьевым). Нужно поддержать национального производителя", — сказал Путин.
Он также рассказал, что введение электронного сертификата, позволит инвалидам самим выбирать на рынке изделия у добросовестного производителя.
Путин заявил, что повсеместное внедрение электронного сертификата решит сразу много вопросов. "Это даст возможность человеку самому определять, что и как покупать. Конкуренция будет совсем другая. Меньше будет бюрократических процедур", — сказал Путин.
Он рассказал, что в некоторых регионах РФ такие сертификаты уже вводятся, в частности в Перми.