МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Средствам массовой информации, признанным иностранными агентами, могут ограничить доступ в официальные ведомства РФ, также у них могут возникнуть проблемы с аккредитацией на пресс-конференции, считает руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов.

Минюст РФ во вторник включил в список иноагентов девять СМИ: "Голос Америки", телеканал "Настоящее Время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф". В понедельник в Госдуму был внесен проект постановления, которым устанавливается запрет на посещение ГД представителями средств массовой информации США, признанных иностранными агентами. Такие меры стали ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента.

По словам Хутова, СМИ, признанные иностранными агентами, должны будут зарегистрироваться в таком качестве и указывать свой статус в публикациях.

"Пока каких-то реальных изменений в их работе не предвидится, однако есть большая вероятность, что российские власти предусмотрят для таких СМИ ряд дополнительных ограничений… Например, им может быть ограничен доступ в официальные ведомства, могут быть проблемы с аккредитацией на пресс-конференции и так далее", — сказал РИА Новости Хутов.

Как он отметил, сложно сказать, последуют ли сейчас ответные меры от США. "Скорее всего, американские власти подождут, что последует за признанием СМИ иностранными агентами", — пояснил эксперт.

Согласно закону РФ о статусе иностранного агента для СМИ, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

"Голос Америки" (Voice of America, VOA) – крупнейшая американская мультимедийная вещательная компания, деятельность которой координируется государственным Советом управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG). "Голос Америки" предлагает новости и информацию на более чем 40 языках, имеет еженедельную аудиторию 236,8 миллиона человек. Радиостанция "Голос Америки" была создана в 1942 году, в 1947 году было начато вещание на русском языке. Директор радиостанции "Голос Америки" – Аманда Беннетт. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне (округ Колумбия).

"Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG). Позиционирует себя как радиостанция, создающая передачи, направленные на поощрение развития демократических институтов и рыночной экономики, противодействие вражде на этнической и религиозной почве, обеспечение свободы средств массовой информации.