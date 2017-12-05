Руководитель русскоязычного Sputnik призвал заново открыть Арктику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Руководитель русскоязычного радио Sputnik Алексей Орлов выступил на VII международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". На мероприятии, которое проходит на площадке Экспофорума 4-6 декабря и в ходе которого подводят итоги года в ключевых вопросах социально-экономического развития Арктической зоны России, журналист рассказал о роли СМИ в формировании актуальной арктической повестки.

"Разговоры про Арктику сейчас все больше в плоскости конкуренции северных государств: борьба за территорию и энергоресурсы. Этих новостных поводов недостаточно, чтобы поддерживать стабильный интерес к региону. Журналистам нужно больше информации о том, какие работы ведутся на Севере — исследовательские, природоохранные, какие фильмы об этом месте снимаются. Если такую работу хорошо отладить, наши соотечественники будут гордиться Арктикой не меньше, чем космонавтами и спортсменами", — отметил Орлов. Реакция полярников не заставила себя ждать: "Приезжайте, у нас много человеческих историй, о которых можно рассказать. Пусть ваше радио откроет свой корпункт у нас".

В рамках рабочей сессии "Историческое и культурное наследие русской Арктики" руководитель вещания радио Sputnik на русском языке также рассказал о влиянии кино- и фотоиндустрии на формирование образа региона, показав арктические пейзажи из фотоархива МИА "Россия сегодня", а также кадры из художественных и анимационных фильмов о Крайнем Севере. Не обошлось и без главной темы этого года: Алексей Орлов обозначил важность освещения вопросов экологии, подчеркнув, что человечество недооценивает изменение климата в регионе и то, какое влияние это оказывает на климатической состояние Земли.

"Человечество не в курсе проблем Арктики и даже путает ее с Антарктидой", — добавил спикер, обращаясь к другим участникам дискуссии, среди которых были епископ Нарьян-Марский и Мезенский Владыка Иаков, ректор ФГБОУ ВО "Арктический государственный институт культуры и искусств" Саргылана Игнатьева, а также директора нескольких национальных парков и заповедников.

Радио Sputnik и МИА "Россия сегодня" выступают информационными партнерами форума "Арктика: настоящее и будущее", который входит в число крупнейших деловых мероприятий страны. Организатором этого события выступает МОО "Ассоциация полярников" под руководством Артура Николаевича Чилингарова — специального представителя президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Основной повесткой форума стали развитие опорных зон и моногородов, промышленная кооперация и современные системы связи, сохранение экологии и развитие экологического туризма в Арктике. Радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня" — информационно-аналитическая радиостанция с круглосуточным вещанием: новости и эксклюзивные интервью, авторские программы по вопросам политики и экономики в России и за рубежом, мнения экспертов по наиболее актуальным темам, аналитические комментарии к событиям.