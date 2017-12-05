Яровая предложила изменения в положение о трудовых мигрантах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая представила концепцию двух разработанных законопроектов, которые конкретизируют положение о трудовых мигрантах в РФ, в документах, в частности, предлагается уточнить понятие "принимающая сторона" и дать ей право снять мигранта с учета по заявлению в полицию, сообщает пресс-служба депутата.
По словам Яровой, требование о необходимости конкретизации положений действующего закона по данному вопросу также заявлено в решении Конституционного суда РФ.
"Точное определение принимающей стороны имеет существенное значение в обеспечении надлежащего миграционного контроля и мер общественной безопасности, а также будет единообразным и понятным к исполнению правилом для трудовых мигрантов", — пояснила она. "Во-вторых, мы предлагаем дать принимающей стороне право снять мигранта с учета по заявлению в полицию", — отметила депутат.
Гражданин России должен иметь как право постановки мигранта на учёт, так и право снятия его с учета, добавила она. "Несомненно, это станет и профилактической мерой, дисциплинирующим фактором для иностранных граждан, которые не позволят им без законных оснований находиться на территории РФ", — подчеркнула она.
Концепции этих законопроектов были поддержаны регионами РФ, МВД, комитетом ГД по делам национальностей и комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции, говорится в сообщении пресс-службы.