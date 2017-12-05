Яровая предложила изменения в положение о трудовых мигрантах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая представила концепцию двух разработанных законопроектов, которые конкретизируют положение о трудовых мигрантах в РФ, в документах, в частности, предлагается уточнить понятие "принимающая сторона" и дать ей право снять мигранта с учета по заявлению в полицию, сообщает пресс-служба депутата.

"Во-первых, мы предлагаем конкретизировать в российском законодательстве позицию "принимающая сторона". Сейчас принимающей стороной одновременно может быть юридическое или физическое лицо, у которого иностранный гражданин работает, или у которого он проживает. Такая двойственность влечёт неопределённость реального местонахождения иностранного гражданина. В связи с этим предлагается считать принимающей стороной субъект, у которого по факту проживает мигрант", — сказала Яровая, слова которой цитирует ее пресс-служба.

По словам Яровой, требование о необходимости конкретизации положений действующего закона по данному вопросу также заявлено в решении Конституционного суда РФ.

"Точное определение принимающей стороны имеет существенное значение в обеспечении надлежащего миграционного контроля и мер общественной безопасности, а также будет единообразным и понятным к исполнению правилом для трудовых мигрантов", — пояснила она. "Во-вторых, мы предлагаем дать принимающей стороне право снять мигранта с учета по заявлению в полицию", — отметила депутат.

Она пояснила, что сейчас, согласно законодательству, мигрант встает на миграционный учет и стоит там до тех пор, пока не встанет на новый миграционный учет. "Если он переехал, вернулся к себе на родину или даже если с ним произошли трагические обстоятельства — он продолжает числиться по адресу, хотя, его фактическое нахождения уже давно изменилось. Есть случаи, когда мигранты зарегистрированы в домах, которые уже снесены. Такая правовая коллизия стала возможна только потому, что гражданин, однажды зарегистрировавший мигранта, в настоящее время не имеет права самостоятельно снять его с учета", — сказала Яровая.

Гражданин России должен иметь как право постановки мигранта на учёт, так и право снятия его с учета, добавила она. "Несомненно, это станет и профилактической мерой, дисциплинирующим фактором для иностранных граждан, которые не позволят им без законных оснований находиться на территории РФ", — подчеркнула она.

Концепции этих законопроектов были поддержаны регионами РФ, МВД, комитетом ГД по делам национальностей и комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции, говорится в сообщении пресс-службы.