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Девять СМИ признаны иноагентами в России

Сюжет:
Принятие закона о СМИ-иноагентах (100)
13:2605.12.2017
(обновлено: 13:56 05.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ. Архивное фотоЗдание министерства юстиции РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минюст включил в список иноагентов девять СМИ. Журналистам средств массовой информации, включенных в реестр, запретят проход в Совет Федерации и Госдуму.

Здание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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В список попали "Голос Америки", "Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC), "Сибирь.Реалии" и проект "Фактограф".

Зеркальность, но не симметричность

Парламентарий Алексей Пушков заявил, что постановление о запрете прохода в Совфед девяти СМИ могут принять 15 декабря. По его словам, "с учетом настроений в сенаторском корпусе" большинство поддержит это постановление.

Политик также добавил, что Россия выступает против "гонки запретов", однако готова будет расширить список, если США продолжат притеснять российские СМИ.

По словам Пушкова, Москва четко придерживается принципа "зеркальности, но не симметричности".

Как сообщил в свою очередь сенатор Андрей Климов, список иноагентов пока дополнять не будут. Он добавил, что для этого нет никаких оснований.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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"В этот список попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в реестр не попал телеканал CNN, так как это "не пропагандистская компания".

По его словам, у России нет желания заниматься "нагнетанием напряженности".

"Наши меры исключительно зеркальные, взвешенные точно, как на аптекарских весах. Поэтому Вашингтон может обижаться только на себя", — заключил Климов.

Ранее среди СМИ, которые могут попасть в список иноагентов, называлась, в частности, Deutsche Welle.

Реакция на решение Минюста

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила, что именно Госдеп США научил, что закон об иноагентах служит исключительно идеалам транспарентности.

Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Вы не знали, что эти СМИ, одно из которых пытается убедить население Крыма вернуться на Украину, другое окучивает татар и башкир, третье — кавказцев, а недавно открытое четвертое взялось за Сибирь, финансирует госдеп? Теперь знаете. Токмо волей пославшей мя транспарентности", — написала она в Telegram-канале.

В свою очередь, в Совете Европы надеются, что европейские СМИ не подпадут под действие российского закона об иноагентах.

При этом пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген назвал "неудачным" причисление СМИ к иноагентам, независимо от того, где это происходит.

"Свобода СМИ является важным компонентом любой демократии", — сказал он.

Директор русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый отметил, что направил письмо в Минюст и ждет разъяснений о правоприменении закона.

"Некоторые наши сотрудники имеют аккредитацию МИД, которая позволяет работать в Федеральном Собрании, там никакие ограничения пока в силу не вступили", — сказал он.

Журналисты. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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По его словам, компания также консультируется с юристами.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил полную обоснованность ответных мер со стороны России. 

"США в своих изысканиях глубины свободы слова зашли так далеко, что от этой свободы ничего не осталось. США нарушают свое собственное право и не стесняются ничего", — заявил он.

По его словам, пришло время показать Штатам, что "мир не принадлежит им, и те правила, которые установлены для всех, обязательны для всех".

"Международное право, в конце концов, необходимо восстанавливать. И если США декларируют, что они демократическая страна, они должны следовать собственным правилам, в том числе, а не менять их под себя по мере развития конфликтных ситуаций", — заключил эксперт. 

Закон о СМИ-иноагентах

Владимир Путин 25 ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно нему, иноагентами могут признать те средства массовой информации, которые финансируют иностранные государства или организации.

Герб РФ на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.

В свою очередь, Госдеп назвал новый российский закон угрозой свободе прессы.

Политолог Владимир Шаповалов заявил, что упреки в ограничении свободы слова США должны адресовать, прежде всего, самим себе. По его словам, нужно обратить внимание на то, что Москва только отвечает на действия Вашингтона.

Российские СМИ пострадают от американского закона об иноагентах больше, чем американская пресса от аналогичного закона, принятого в России, заключил эксперт.

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