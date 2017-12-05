Добровольцы помогают ликвидировать каждое десятое ЧС, заявил Пучков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Добровольцы участвуют в ликвидации последствий каждого десятого чрезвычайного происшествия в России, за год волонтеры привлекались к ликвидации пожаров более 12 тысяч раз, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков во вторник в ходе вручения ведомственных наград отличившимся в ликвидации ЧС добровольцам в честь празднуемого впервые в РФ Дня добровольца.

"Почти каждое десятое происшествие в России имеет поддержку добровольцев. Приоритет нашей работы — отдаленные сельские поселения, там, где радиус выезда не позволяет своевременно прикрыть. Наличие подготовленных специалистов, минимальной необходимой техники позволяет своевременно отреагировать до прибытия профессиональных пожарно-спасательных подразделений", — сказал Пучков.

По словам министра, взаимодействие с различными общественными организациями — важнейшее направление деятельности МЧС России.

"У МЧС тесное взаимодействие с Всероссийским добровольным пожарным обществом (ВДПО), мы наращиваем каждодневную работу с Россоюзспасом, у нас тесные контакты с отрядом "Лиза Алерт" и многими другими объединениями", — отметил министр.

Как сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России, на территории РФ насчитывается около 900 тысяч пожарных добровольцев и добровольцев-спасателей. "На территории страны создано более 40 тысяч общественных объединений пожарной охраны, территориальные подразделения добровольной пожарной охраны прикрывают более 38 тысяч населенных пунктов РФ", — сказал сотрудник пресс-службы.

В этом году добровольцы более 12 тысяч раз участвовали в ликвидации пожаров. Самостоятельно они потушили около двух тысяч пожаров и более девяти тысяч возгораний. Кроме того, они участвуют в ликвидации последствий ЧС, крупномасштабных природных катаклизмов и других бедствий, отметил представитель пресс-службы.

МЧС России обеспечивает добровольные объединения техникой. В 2016 году им было передано 600 пожарных машин, в 2017 году рассматривается вопрос о передаче еще 500. Ведомство регулярно разыгрывает гранты в поддержку социально активных некоммерческих организаций. В этом году Всероссийское добровольное пожарное общество, выигравшее грант, заказало для добровольцев мобильные комплексы пожаротушения.

Ведомственные награды вручены 12 добровольцам и участникам общественных организаций, в частности представителям Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и студентам-спасателям Всеероссийского студенческого корпуса спасателей — молодежного крыла Россоюзспаса.