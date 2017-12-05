"Радио Свобода" ждет разъяснений Минюста по закону о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Радио Свобода намерено ждать разъяснений Минюста РФ о правоприменении закона о СМИ-иноагентах, в ведомство направлено соответствующее письмо, заявил РИА Новости директор русской службы радио Андрей Шарый.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

"Мы намерены ждать разъяснений из министерства юстиции о том, какова практика правоприменения, из закона этого не понятно. Мы обратились с соответствующим письмом туда. Некоторые наши сотрудники имеют аккредитацию МИД, которая позволяет работать в Федеральном Собрании, там никакие ограничения пока в силу не вступили", — сказал Шарый.

По его словам, компания также продолжает консультироваться с юристами в этой связи.

Источник в Совете Федерации во вторник сообщил РИА Новости, что журналистам девяти СМИ, включенных Минюстом в список иноагентов, запретят проход в Совфед, решение будет принято 15 декабря.

В понедельник в Госдуму внесен проект постановления, которым устанавливается запрет на посещение ГД представителями средств массовой информации США, признанных иностранными агентами. Совет Госдумы во вторник обсудит текст постановления, в среду он будет рассмотрен на пленарном заседании. Такие меры стали ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента.