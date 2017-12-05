Россияне назвали самых привлекательных работодателей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россияне считают "Газпром" самым привлекательным местом для работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Universum.

Компания, специализирующаяся на исследованиях рынка труда, опросила более 21 тысячи выпускников 97 российских вузов с минимальным стажем работы по специальности в два года. По результатам исследования был составлен рейтинг самых популярных работодателей.

Согласно опросу, "Газпром" на первое место поставили люди, получившие образование в сфере бизнеса, а также инженеры и специалисты в естественных науках — например, биологии или физике. Вторым в рейтинге идет Google, замыкает тройку "Газпром Нефть". Следом за лидерами идут компании "Яндекс" и "Лукоил".

Отмечается, что IT-специалисты больше всего хотели бы работать в Google. Второе место занял "Яндекс", третье — Microsoft. В пятерку также вошли "Газпром" и Mail.Ru.