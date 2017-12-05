В Подмосковье фиксируют снижение смертности от сердечных заболеваний

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. За десять месяцев текущего года в Подмосковье показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой со ссылкой на данные Росстата.

По итогам десяти месяцев 2017 года Московская область занимает второе место по показателю смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Центральном федеральном округе. Всего же за указанный период от болезней системы кровообращения умерло на 5459 человека меньше, чем в 2016 году.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, в области совершенствуется система маршрутизации при подозрении на острый коронарный синдром — порядка 86% таких пациентов, вызвавших скорую помощь, направляются на лечение в сосудистые центры.

Всего в регионе функционируют 10 сосудистых центров и 12 первичных сосудистых отделения, где оказывается специализированная медицинская помощь пациентам с инфарктами и инсультами. За 10 месяцев жителям Московской области выполнили более 8,4 тысячи высокотехнологичных операций на сосудах сердца, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В результате диспансеризации в регионе впервые выявлено более 51,7 тысячи случаев болезни сердечно-сосудистой системы. Лечить такие заболевания на поздних стадиях сложнее, поэтому необходимо регулярно проверять свое здоровье", — подчеркнул Марков.