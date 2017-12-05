Осужденный за оправдание терроризма имам Велитов госпитализирован

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Настоятель московской мечети "Ярдям" шейх Махмуд Велитов, осужденный на три года за публичное оправдание терроризма, госпитализирован, сообщил во вторник РИА Новости его адвокат Дагир Хасавов.

"Мой подзащитный госпитализирован. Он отбывает наказание в исправительной колонии №12 в Астрахани, сейчас его перевели в больницу другой колонии", — сказал Хасавов.

Он добавил, что Велитов жалуется на головокружение, боли в ногах и высокое давление. "Он инвалид, ему тяжело содержаться в таких условиях", — заключил адвокат.

Ранее Московский окружной военный суд приговорил имама к трем годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма. Однако осужденный и его защита не согласились с обвинительным приговором и обжаловали его в апелляционном порядке. Однако позднее Верховный суд России подтвердил приговор имаму.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, "оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Согласно заключению экспертизы, в указанной речи содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он являлся членом запрещенной организации. Подсудимый отрицает свою вину.