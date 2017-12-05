МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского рассказали RT, где в России чаще всего болеют депрессией.

По данным за 2016 год, самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Сибирском федеральном округе — 96,6 случаев на 100 тысяч населения. Следом идут Центральный (87,1) и Южный (73,1) федеральные округа.

Самый низкий показатель исследователи зафиксировали на Северном Кавказе (34,9).

"В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским", — пояснил руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра имени В.П. Сербского Борис Положий.

В остальных округах заболеваемость депрессии ниже средней по стране. В 2012-2016 годах этот показатель сократился на 8,5%.