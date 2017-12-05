Улицы Москвы украсят более 600 рождественских открыток

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Рождественские открытки с городскими пейзажами появятся на остановках, билбордах, стендах с афишами и digital-экранах в Москве в январе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Рождественские открытки начнут появляться на улицах Москвы с 1 января. До сочельника весь город украсят 600 поздравительных плакатов, афиш, стикеров, баннеров и цифровых открыток. Их разместят на остановках общественного транспорта, в витринах магазинов, на билбордах вдоль дорог, стендах с афишами и медиаэкранах", — говорится в сообщении.

В праздничном оформлении будут использованы зимние пейзажи московского художника Игоря Разживина. Среди них такие картины, как "Зимняя сказка", "Волшебница зима", "Мороз снежком укутывал", "Сияющий снег", "Декабрьский вечер", отмечается в релизе.

"В основном это виды на городские церкви. На открытках изображены собор Василия Блаженного, Богоявленский кафедральный собор, церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи на Пятницкой улице, храм Святителя Григория Неокесарийского на Большой Полянке, а также дворцово-парковый ансамбль "Царицыно". На каждом поздравительном плакате будет надпись "С Рождеством Христовым!" и бело-синие цифры 2018", — сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Оформлять город к Новому году начнут в середине декабря. На праздничных плакатах москвичи и гости столицы увидят главные достопримечательности: Красную площадь, собор Василия Блаженного, Большой театр и другие. Всего к Новому году столицу украсят около тысячи праздничных открыток.

В сообщении также отметили, что рождественские поздравления останутся на городских улицах до 14 января.