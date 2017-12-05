МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов внесет на рассмотрение ГД законопроект, приравнивающий платные "магические" услуги к мошенничеству и вымогательству. Об этом он рассказал "Парламентской газете".

Законопроектом предлагается внести поправки в Уголовный кодекс РФ. Речь идет о статьях 159 ("мошенничество"), 163 ("вымогательство") и 210 ("организация преступного сообщества"). Депутат предлагает дополнить УК РФ статьёй 159.7 с новым классификатором деятельности, который будет описывать "колдовские" или "магические" услуги.

Вострецов рассказал газете о десятках обращений от людей, которых обманывают "всевозможные "маги" и "ведьмы".

"Поэтому надо, чтобы как секты мы прикрыли в своё время, также поступить и вот с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, пользуясь критическим состоянием людей, выманивают из них деньги и растворяются в воздухе", — приводит газета слова депутата.

Вострецов подчеркивает, что планируется запретить не сами занятия колдовством, а попытки поставить его на коммерческие рельсы.

"Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встаёт вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо", — сказал он. Вострецов также отметил, что участие "магов" в телепередачах об экстрасенсах станет для них отягчающим обстоятельством.