"ВКонтакте" заявила, что не ограничивала прослушивание музыки

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) не вводила новых ограничений на прослушивание музыки, заявили РИА Новости в пресс-службе ВК.

В понедельник ряд СМИ со ссылкой на Telegram-канал "Код Дурова" сообщили, что "Вконтакте" ограничила прослушивание альбомов в браузере и теперь отдельные разделы с музыкой доступны только на условиях платной подписки.

В пресс-службе соцсети сказали, что никаких ограничений ни на десктопе, ни на других платформах не вводилось. Что касается платной подписки, то таким образом в связи с требованием правообладателей распространяются лишь отдельные песни или же альбомы.

В компании подчеркнули, что такая практика — стандартная для музыкальных сервисов — действует во "ВКонтакте" с апреля. Представители социальной сети отметили, что таким образом удалось значительно расширить музыкальную библиотеку. Ведь в противном случае большой массив аудио-контента пришлось бы просто удалить с сайта.