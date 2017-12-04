Дед Мороз рассказал, что дети просят на Новый год

СОЧИ, 4 дек — РИА Новости. Дети просят на Новый год в подарок телефоны и роликовые коньки и после разговоров о важности здоровья и семьи соглашаются с этим, рассказал журналистам Дед Мороз из Великого Устюга во время визита в Сочи.

Дед Мороз из Великого Устюга посетил Сочи в рамках второго новогоднего путешествия по России. Он провел пресс-конференцию в Кавказском государственном заповеднике, где ответил на вопросы гостей и журналистов, в том числе о том, что чаще всего просят в качестве подарков на Новый год.

"Просят и сотовые телефоны, и роликовые коньки. Но я думаю, что самое главное — это здоровье. Когда я с ребятишками побеседую, они соглашаются с этим. А еще Новый год — это семейный праздник, и надо его справлять большими дружными семьями. Наши семьи — это самое дорогое, самое большое богатство", — сообщил Дед Мороз журналистам во время визита в Сочи, добавив, что самое сложное для исполнения желание — чтобы наступил мир во всем мире.

Дед Мороз рассказал, что до Сочи посетил около 20 городов. В Сочи ему "очень нравится, чисто, уютно". Помимо осмотра курорта в преддверии Нового года у Деда Мороза здесь есть еще одна цель — экологическая.

"Я приехал в Кавказский заповедник, чтобы принять решение — что же нам делать с елочками, когда они остаются на улицах после Нового года. Меня очень огорчает, когда эти красавицы лежат на улицах. Их надо прибирать и дарить им вторую жизнь", — сказал Дед Мороз.

Сейчас он путешествует по стране. В каждом городе он останавливается на два дня, чтобы посетить социальные учреждения, детские больницы, зайти к многодетным и малообеспеченным семьям, зажечь главные городские новогодние елки. Путешествие началось 1 ноября во Владивостоке и завершится 30 декабря в Москве.