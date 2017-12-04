В Москве с 9 января по 1 марта можно будет сдать елки на переработку

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Живые хвойные деревья после новогодних праздников можно будет сдать на переработку в Москве с 9 января по 1 марта 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.

"С 9 января 2018 по 1 марта 2018 ГПБУ "Мосприрода"… будет проводить акцию "Елочный круговорот 2018" по утилизации новогодних елок.‬ Будет организовано 13 пунктов", — рассказали агентству в ведомстве.

В департаменте напомнили, что на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, таким образом органические вещества не могут вернуться в почву.‬

Все собранные деревья будут переработаны в щепу, а в дальнейшем станут основой растительного грунта. "Принимают елки, сосны, пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений", — уточнили в ведомстве.‬

Изначально акция проводилась только в экоцентре на территории природно-исторического парка "Битцевский лес", однако позднее число пунктов приема увеличили до 13 — практически на каждой особо охраняемой природной территории.

Отмечается, что в 2017 году в ходе акции было собрано 565 новогодних деревьев, все они были отправлены на переработку, и впоследствии щепа использовалась для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.‬