В Москве с 9 января по 1 марта можно будет сдать елки на переработку

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Живые хвойные деревья после новогодних праздников можно будет сдать на переработку в Москве с 9 января по 1 марта 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
В департаменте напомнили, что на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, таким образом органические вещества не могут вернуться в почву.
Все собранные деревья будут переработаны в щепу, а в дальнейшем станут основой растительного грунта. "Принимают елки, сосны, пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений", — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что в 2017 году в ходе акции было собрано 565 новогодних деревьев, все они были отправлены на переработку, и впоследствии щепа использовалась для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.