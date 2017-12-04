Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что его валютой останутся шишки

СОЧИ, 4 дек — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что не имеет ничего против биткоинов, но его валютой останутся шишки.

Ранее Дед Мороз заявил журналистам в Нижнем Новгороде, что друзья советуют ему выпустить свою криптовалюту, которую он хочет назвать "дедульки". Он добавил, что для отопления своей резиденции в Великом Устюге хочет установить майнинг-ферму.

"Слухами земля полнится. Что только про меня не говорят. Конечно же нет, обманывают. У меня своя валюта в шишках. Думаю, если вы будете зарплату получать в шишках, только обрадуетесь", — сообщил Дед Мороз РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к биткоинам, Дед Мороз заявил, что "если люди этим пользуются, им нравится, почему бы и нет".

Российский Дед Мороз сейчас путешествует по стране. В каждом городе он останавливается на два дня, чтобы посетить социальные учреждения, детские больницы, зайти к многодетным и малообеспеченным семьям, зажечь главные городские новогодние елки. Путешествие началось 1 ноября во Владивостоке и завершится 30 декабря в Москве.