Омбудсмен рассказала о найденной в Ираке жительнице Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Жительница Ярославской области Марина Коновалова, оказавшаяся с детьми в тюремном лагере в Багдаде, два года назад вышла замуж за гражданина Киргизии и уехала из дома, сообщила РИА Новости в понедельник заместитель регионального уполномоченного по правам ребенка Ольга Косарева.

Ранее РИА Новости опубликовало поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченских властей в лагере Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада. Среди них значится жительница города Любима Марина Алексеевна Коновалова 1986 года рождения и ее пятеро детей — три мальчика и две девочки.

"Да, у нас есть информация, что реально Коновалова Марина Алексеевна зарегистрирована у нас в Любиме. Два года назад у нее было трое несовершеннолетних детей. Она вышла замуж за гражданина республики Кыргызстан, и два года ее уже на территории Любимского района никто не видел", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, у женщины в Любимском районе остались родственники, но Косаревой неизвестно о том, чтобы они активно искали Коновалову. "По крайней мере, в официальный розыск ее не объявляли", — уточнила она.

По данным районных властей, Коновалова до сих пор получает социальное пособие на детей, деньги перечисляются на ее расчетный счет. "Это пособие на троих детей. Она не заявляла о рождении еще детей", — подчеркнула собеседница агентства, уточнив, что удостоверение многодетной матери Коноваловой выдано до 2027 года.

Еще в 2014 году Коновалова обращалась за пособием лично в органы власти, а в октябре 2016 года — через интернет.

"Вся информация по этой ситуации находится на нашем контроле. Мы ждем и будем постоянно смотреть, что происходит. Мы проинформировали уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, поскольку тут затронуты межгосударственные вопросы. И проинформируем сейчас заместителя председателя правительства области, курирующего вопросы социальной политики", — подчеркнула Косарева.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

*Запрещенная в России террористическая организация