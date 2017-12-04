Клименко сообщил, кто займет его пост в Институте развития интернета

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин займет должность председателя совета Института развития интернета (ИРИ) вместо покинувшего этот пост советника президента РФ по интернету Германа Клименко, сообщил РИА Новости сам Клименко.

Он пояснил, что занимал должность председателя в трех организациях — ИРИ, Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Фонде ИРИ. "Я давно хотел сосредоточиться именно на фонде", — сказал Клименко, комментируя причину ухода из совета ИРИ.

Решение, по его словам, было принято в понедельник на очередном заседании совета института. Председателем совета ИРИ был назначен глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, который ранее как член совета института занимался выработкой стратегии по взаимодействию с государственными и общественными структурами.

Кроме того, на заседании было решено назначить директором института председателя правления Медиакоммуникационного союза Сергея Петрова.

ИРИ был создан в 2015 году по инициативе бывшего замруководителя администрации президента РФ, а ныне председателя Госдумы Вячеслава Володина. Учредителями ИРИ стали Клименко, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиакоммуникационный союз и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ).

ИРИ должен был стать площадкой, где технологические компании могли бы обсуждать проблемы индустрии и вести диалог с чиновниками.