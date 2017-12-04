Исследование выявило 6,8 млн потенциально невыездных из России должников

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Потенциально невыездными в РФ являются 6,8 миллиона должников по всем видам долговых обязательств перед финансовыми организациями, сообщается в пресс-релизе микрофинансовой компании "Домашние деньги".

Отмечается, что в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" на границе остановят граждан, не исполняющих обязательств, наложенных на них судом. С 1 октября 2017 года был поднят порог по "невыездной сумме" с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Из 2,7 миллиона должников, по которым вынесены постановления о временном ограничении на выезд за границу, на банковские долги приходится около 40%, на МФО — не более 1%.

"Обращение в суд для кредитора является последней мерой воздействия на должника и применяется она в том случае, если остальные методы взыскания оказались неэффективными. На сегодня в России чуть более 9 миллионов заемщиков (банки и МФО), имеющих просроченную задолженность более 90 дней. Из них у 75% долг превышает установленные законом 30 тысяч рублей, то есть в зоне "риска" находятся 6,8 миллиона человек, или около 8-9% от экономически активного населения", — говорится в сообщении.

Согласно данным компании, из потенциально невыездных на долю должников МФО приходится не более 3%.

"Уже первый пропуск платежа по кредиту дает кредитору основание обратиться в суд… По отношению к недобросовестным заемщикам наложение запрета на выезд за пределы России является весьма действенным способом. По статистике, около 40% должников после вынесения данного решения погашают свою задолженность", — отметил главный исполнительный директор "Домашних денег" Андрей Бахвалов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также пояснил, что компании в большинстве случаев пытаются урегулировать вопрос без судебного разбирательства. При этом решение, как правило, удается найти для тех заемщиков, чья просрочка связана с временными трудностями, и сам должник понимает необходимость рассчитаться и стремится сделать это.