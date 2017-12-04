Топилин напомнил регионам об указе по повышению зарплаты бюджетникам

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил на совещании с руководителями региональных ведомств, ответственных за вопросы соцполитики, что с 1 января 2018 года регионы должны обеспечить в полном объеме исполнение указов по повышению зарплаты бюджетникам,
Топилин особо отметил, что данный показатель будет оцениваться в соответствии с согласованным с Минэкономразвития прогнозом по среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе за весь 2018 год. "Зарплата по каждой категории впредь будет отлеживаться Росстатом ежемесячно", – подчеркнул министр.
Тема поддержки демографии и реализации решений, озвученных на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Президентом РФ Владимиром Путиным, также обсуждалась на заседании. Топилин отметил, что меры по ведению новых выплат на детей будут осуществляться за счет федеральных средств, предоставляемых в субъекты РФ в виде субвенций, и регионы должны начать по данным мерам разъяснительную работу среди населения.