Роскомнадзор будет мониторить выдачу новостей не только в Google

УЧЖЭНЬ (Китай), 4 дек — РИА Новости. Роскомнадзор будет мониторить выдачу новостей российских ресурсов не только в Google, но и в других транснациональных корпорациях, будет зеркально реагировать на нарушения, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

Бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт в конце ноября сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google. Он отметил, что Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. По словам Шмидта, он "совсем не поддерживает цензуру", однако "верит в ранжирование".

Роскомнадзор направил Google официальный запрос, на который корпорация ответила, что не намерена менять алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов.

"Мы поэтому поводу переписывались с Google, и Google нам ответил, что они не имели ввиду ни в коем случае ранжирование информации… Информация принята, и мы будем внимательно следить за тем, будет это ранжирование осуществляться не только Google, но и другими транснациональными корпорациями или нет", — сказал Жаров в кулуарах Всемирной конференции по интернету.

"То, что необходимо реагировать зеркально на любые нарушения прав, будь то наших компаний, наших средств информации, — это совершенно точно надо, и механизмы для этого в Российской Федерации есть", — добавил он.