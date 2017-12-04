Володин призвал создать модельное законодательство для борьбы с наркотиками

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно сформировать модельного законодательство для эффективной борьбы с наркотической угрозой.
Он подчеркнул, что наркомафия пытается убеждать молодых людей в безвредности того или иного наркотика. "Далеко не всегда наши национальные законодательства одинаково классифицируют одни и те же наркотические препараты. И наркопреступность этим пользуется: запрещённый в одной стране наркотик распространяется в другой, где его формула ещё легальна", — отметил Володин.
По мнению спикера Госдумы, необходимо провести анализ законодательства с тем, чтобы в будущем это позволило избегать ситуации, когда одна страна, изменяя своё законодательство, создаёт сложности и проблемы в соседних странах. "Это касается в первую очередь либерализации и легализации так называемых "лёгких" наркотиков", — подчеркнул Володин.
В международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая проходит в Госдуме под эгидой ООН, принимают участие парламентарии более чем из 40 стран мира, в числе которых спикеры парламентов Ирана, Пакистана, Индонезии, Узбекистана, Эквадора.