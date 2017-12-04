Володин рассказал, что нужно для борьбы с наркотиками в мессенджерах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым проявлять оперативность и гибкость в выработке решений, направленных на борьбу с продажей наркотиков в анонимных мессенджерах и с использованием современных платежных систем.

"Наркоторговцы переходят на анонимные мессенджеры и современные платежные системы. Здесь мы должны проявлять оперативность и гибкость в выработке решений. В Российской Федерации уже действуют соответствующие законодательные акты по противодействию пропаганде наркопотребления в СМИ и социальных сетях. В том числе, в соответствии с их нормами возможна досудебная блокировка соответствующих ресурсов", — сказал Володин на открытии международной парламентской конференции "Парламентарии против наркотиков".

Он подчеркнул, что в борьбе с наркотиками работа будет более эффективной при активной вовлеченности и поддержке институтов гражданского общества.

Парламентарии более чем из 40 стран мира, в числе которых спикеры парламентов Ирана, Пакистана, Индонезии, Узбекистана, Эквадора, принимают участие в международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая проходит в Госдуме под эгидой ООН.