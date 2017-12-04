Володин рассказал, что нужно для борьбы с наркотиками в мессенджерах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым проявлять оперативность и гибкость в выработке решений, направленных на борьбу с продажей наркотиков в анонимных мессенджерах и с использованием современных платежных систем.
Он подчеркнул, что в борьбе с наркотиками работа будет более эффективной при активной вовлеченности и поддержке институтов гражданского общества.
Парламентарии более чем из 40 стран мира, в числе которых спикеры парламентов Ирана, Пакистана, Индонезии, Узбекистана, Эквадора, принимают участие в международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая проходит в Госдуме под эгидой ООН.